Expansão da ELSA Corp. destaca uso de IA no ensino de inglês

A ELSA Corp., empresa com atuação internacional em soluções de aprendizado de inglês com uso de inteligência artificial (IA), anuncia sua entrada no mercado latino-americano. A iniciativa acompanha o crescimento da demanda por ferramentas tecnológicas aplicadas à educação e ao desenvolvimento profissional.

Voltada ao apoio de organizações e instituições de ensino, a tecnologia da ELSA tem como base um sistema de IA que analisa a fala e fornece feedback em tempo real sobre aspectos como pronúncia, entonação, fluência e gramática. A proposta é apoiar o desenvolvimento da comunicação em inglês entre falantes não nativos, com foco em contextos educacionais e corporativos.

De acordo com dados compartilhados pela empresa, a tecnologia já é utilizada por mais de 50 milhões de pessoas em 190 países. A solução conta com funcionalidades de personalização de conteúdo e adaptação automática ao progresso do usuário, visando um aprendizado contínuo e individualizado.

Um estudo realizado pela IDC em 2024 com empresas brasileiras indica que o investimento em treinamentos com IA pode gerar um retorno médio entre seis e doze meses, com ROI de até 300%. Os dados constam no infográfico “Destravando o Crescimento e a Eficiência dos Negócios com Soluções de Comunicação com IA no Brasil”, encomendado pela própria ELSA.

Ainda segundo o levantamento, 69% das empresas brasileiras entrevistadas acreditam que o domínio do inglês acelera a expansão internacional, enquanto 82% dos líderes empresariais consideram a proficiência no idioma essencial para o sucesso dos negócios.

“Vemos na América Latina um mercado com alto potencial de desenvolvimento. Nosso foco é contribuir com soluções tecnológicas que apoiem empresas e instituições de ensino na formação de profissionais e estudantes preparados para contextos globais”, afirma William Polese, Vice-Presidente Global de Receita e responsável pela expansão regional da empresa.

A expansão integra a estratégia da ELSA de ampliar sua presença em regiões com alta demanda por soluções educacionais escaláveis e orientadas por dados. A empresa informa que o sistema de IA utilizado também pode ser customizado com base em contextos corporativos específicos, respeitando critérios de segurança e conformidade de dados.

Sobre a ELSA Corp.:



A ELSA Corp. é uma empresa fundada no Vale do Silício, com atuação global na área de tecnologia educacional. Desenvolve soluções com base em inteligência artificial voltadas ao aprimoramento da comunicação em inglês, especialmente entre falantes não nativos. A companhia está presente em mais de 190 países e já recebeu investimentos de fundos como o Google AI Ventures.

Na expansão para a América Latina, a ELSA disponibiliza soluções para o aprendizado de inglês baseadas em inteligência artificial generativa, voltada a empresas e instituições de ensino que precisam aprimorar a comunicação em ambientes profissionais e educacionais.