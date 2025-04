Uso de inteligência artificial no Judiciário acende debate

O uso de inteligência artificial (IA) no sistema judiciário brasileiro tem crescido de forma significativa nos últimos anos. De acordo com levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 62 tribunais do país mantêm atualmente 140 iniciativas que utilizam recursos de IA, o que representa um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Essas ferramentas buscam agilizar etapas processuais, organizar informações jurídicas e auxiliar magistrados na triagem de demandas.

Uma das experiências mais conhecidas é o sistema Victor, desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). O recurso é utilizado para análise preliminar de repercussão geral em processos que chegam ao tribunal, funcionando como apoio ao trabalho técnico das equipes. O CNJ recomenda que, mesmo com a adoção dessas tecnologias, a autonomia decisória dos magistrados seja preservada.

O avanço da automação no ambiente forense tem gerado discussões entre especialistas sobre seus impactos na atividade jurisdicional. Entre os pontos analisados está o risco de que a padronização excessiva de decisões, baseada em modelos estatísticos, limite a interpretação individual de casos com nuances relevantes. Para o professor e jurista Diego Krainovic Malheiros de Souza, autor de estudos sobre cognição aplicada ao Direito, o uso da IA no Judiciário exige atenção à complexidade envolvida no ato de julgar.