Criminosos arrombam padaria e furtam dinheiro do caixa em Humaitá

Uma padaria foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (10) no centro de Humaitá. O crime ocorreu entre a noite de quarta (9) e início da madrugada de quinta-feira, por volta da 0h20min, na Padaria Primiums, situada na Avenida João Pessoa.

Imagens do sistema de videomonitoramento flagraram a ação. Aparentemente foram dois jovens que entraram no estabelecimento após arrombarem a fechadura da porta principal. Um deles se dirigiu diretamente ao caixa de onde furtou uma quantia em dinheiro.

Ambos utilizavam casacos com capuz e mochila nas costas. O indivíduo que furtou o dinheiro vestia moletom vermelho com touca, calça preta e óculos escuros. A outra pessoa vestia moletom cinza, calça preta e touca. Por conta da cobertura sobre as cabeças, não é possível confirmar ainda se ambos são do sexo masculino; um deles pode ser mulher.

O proprietário do estabelecimento relatou que, no momento em que os ladrões ingressaram na padaria, o alarme disparou. A ação, porém, foi rápida e, após pegarem o dinheiro do caixa, os dois fugiram a pé. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia de Humaitá. O delegado William Garcez informa que a perícia foi acionada para coleta de impressões digitais no local do crime.