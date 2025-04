Alan Patrick brilha e Inter goleia Atlético Nacional pela Libertadores

Com o resultado, a equipe colorada é líder do Grupo F, com 4 pontos. (Foto: Divulgação/Inter)

Na noite desta quinta-feira (10), o Internacional venceu por 3 a 0 o Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O destaque da partida foi Alan Patrick, autor dos três gols que garantiram a liderança do Grupo F ao Colorado, agora com quatro pontos, à frente do Bahia pelo saldo de gols.

O confronto começou equilibrado, com chances para os dois lados. O Inter pressionava a saída de bola, mas esbarrava nas defesas do experiente goleiro Ospina. A primeira etapa terminou sem gols, apesar das boas chances criadas por Wesley e Valencia.

Na segunda etapa, o Inter voltou mais incisivo e abriu o placar logo no primeiro minuto com pênalti convertido por Alan Patrick, após falta em Wesley. Mesmo pressionado, o Colorado contou com defesas milagrosas de Anthoni para evitar o empate. A situação dos colombianos se complicou com a expulsão de Hinestroza.

O Inter aproveitou a superioridade numérica e ampliou novamente com Alan Patrick, em outro pênalti sofrido por Vitinho. Já no fim da partida, o camisa 10 completou seu hat-trick em bela jogada coletiva, fechando o placar.

A equipe de Roger Machado repetiu a formação ofensiva que goleou o Cruzeiro no domingo (6), com Carbonero, Wesley e Valencia como titulares.

O próximo compromisso do Inter será neste domingo (13), às 20h, contra o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o time volta a campo no dia 22 de abril, novamente no Beira-Rio, contra o Nacional do Uruguai.