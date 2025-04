Polícia descarta indícios de crime contra criança em Seberi

A Polícia Civil de Seberi esclareceu, nesta quinta-feira (10), as informações que circularam nas redes sociais sobre um suposto crime contra a liberdade de uma criança no município. O caso teria ocorrido na terça-feira (8), mas até o momento não há indícios concretos de infração penal.

Segundo a Polícia, nenhum suspeito foi apresentado ou conduzido pela Brigada Militar à Delegacia. Um veículo com características semelhantes às mencionadas pelas crianças foi abordado e os ocupantes identificados, porém liberados no local, sem necessidade de condução.

A Polícia Civil só teve conhecimento formal da situação na quarta-feira (9), quando uma mãe registrou boletim de ocorrência. Na análise inicial, o relato não configura elementos suficientes que indiquem a ocorrência de um crime.

As autoridades seguem investigando com cautela e alertam para os riscos da divulgação irresponsável de fotos e informações de terceiros nas redes sociais, o que pode gerar consequências legais. A corporação reforça que os fatos estão sendo apurados com seriedade, visando a tranquilidade da população.