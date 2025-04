Mulher natural de Coronel Bicaco é presa suspeita de tráfico em Ijuí

Na madrugada desta quinta-feira (10/4), a Brigada Militar de Ijuí, através do 29º BPM, prendeu uma mulher por tráfico de entorpecentes na Rua Primeiro de Março, no Bairro Getúlio Vargas em Ijuí.



Durante a execução de ordem de serviço do Comando da Brigada Militar com o objetivo de enfrentar e diminuir os crimes violentos letais e intencionais (CVLI), furtos e tráfico, a guarnição efetuou patrulhamento tático no local conhecido como “Buraco do Getúlio”, que é uma área conflagrada pelo tráfico de drogas, momento em que se deparou com uma pessoa do sexo feminino caminhando pela via pública, carregando uma bolsa de cor azul, a qual ao perceber a presença policial acelerou o passo e mudou repentinamente a direção de deslocamento adentrando no pátio de uma residência.



Ela foi acompanhada pelos policiais, sendo procedia a sua abordagem. Ao ser solicitado que a suspeita mostrasse o que havia no interior da bolsa ela resistiu, tentando impedir a verificação, porem foi contida e identificada como sendo uma mulher de 35 anos, natural de Coronel Bicaco, possuidora de antecedentes policiais por furto qualificado, roubo a pedestres, furto simples, furto em residência e outros crimes.



Durante a busca pessoal foi verificado que no interior da referida bolsa havia 01 malote contendo 97 pedras de crack e R$ 84,35 em dinheiro.



Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão para a suspeita, que foi conduzida até a UPA, para exames de rotina, sendo que após os exames de saúde ela foi apresentada na Delegacia de Polícia, juntamente o material apreendido, onde foi indiciada em flagrante pelo tráfico de entorpecentes.