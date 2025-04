Exposição usa inteligência artificial para falar sobre educação ambiental e arte

A exposição itinerante “ecotoy art GPT: as embalagens têm muito a dizer” ressignifica o lixo ao transformá-los em arte de uma maneira divertida e high-tech. Nesta edição, o curador da exposição, Ricardo Lima, desafiou 13 artistas brasileiros, para criarem toy arts a partir do uso de embalagens descartáveis e lixo eletrônico. Desta forma, 15 personagens únicos foram criados com diferentes cores e formas, expressando assuntos latentes da sociedade.

A mostra reúne obras que estarão conectadas a inteligência artificial e cada visitante fazendo o uso do seu próprio celular poderá adentrar ao universo particular de cada personagem e de seus criadores.

Paralelamente, serão promovidos encontros educativos, visitas guiadas e oficinas criativas aos alunos do SESI e público geral, objetivando disseminar essa prática de reaproveitamento dos resíduos sólidos através do contexto cultural. Dentro das oficinas, cada participante terá a oportunidade de criar seu próprio ecotoy art, seguindo os mesmos preceitos dos artistas.

Locais e datas da exposição

Centro Cultural Sesi Ribeirão Preto

Visitação gratuita aberta de 28/03/25 a 27/07/25

Quarta a sábado, das 11h às 20h; Domingo das 11h às 17h.

R. Dom Luís do Amaral Mousinho, 3.465 – Castelo Branco

Ribeirão Preto (SP)

Contato: (16) 3603-7300

E-mail: ribeiraopreto.sesisp.org.br

Centro Cultural SESI São José dos Campos

Visitação gratuita aberta de 02/08/25 a 30/11/25

Quarta a domingo das 10h às 20h.

Av. Cidade Jardim, 4389 - Bosque dos Eucaliptos

São José dos Campos (SP)

Contato: (12) 3919-2000

E-mail: saojosedoscampos.sesisp.org.br