Correspondente jurídico: trabalho auxilia advogados

O correspondente jurídico é o profissional que desempenha um papel crucial no cenário jurídico brasileiro, atuando como peça-chave na execução de serviços operacionais e de representação em diversas localidades do país. É o que afirma Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Correspondente Dinâmico.

Segundo Pinheiro, o serviço desses profissionais pode ser estratégico para a execução de serviços operacionais como diligências e audiências, em todas as cidades do país. “Correspondentes jurídicos são advogados, bacharéis, estagiários ou estudantes de Direito que atuam prestando serviços pontuais para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos e empresas de outros segmentos", explica.

Dados do Relatório Justiça em Números 2024 (ano-base 2023), elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicam que havia quase 84 milhões de processos em tramitação em 2023 - índice que não para de crescer e chegou a 35 milhões de novos casos. Trata-se de um aumento de aproximadamente 9,5% em relação ao ano precedente.

De acordo com a advogada, as principais funções dos correspondentes jurídicos incluem: protocolo de petições, cópia de processos, distribuições e audiências de conciliação e instrução, além de diligências em cartórios, fóruns e tribunais. “Eles funcionam como braços operacionais de quem precisa de presença física em outros locais”, exemplifica.

O Correspondente Dinâmico iniciou as atividades em 2015 como um diretório de contatos para contratação de correspondentes jurídicos. Hoje, conta com mais de dez anos de atuação conectando contratantes à correspondentes e já alcançou a marca de mais de dois milhões de conexões entre profissionais.

Modalidade pode trazer benefícios para escritórios

Pinheiro ressalta que a atuação dos correspondentes jurídicos inclui diversas funcionalidades, com objetivo de otimizar tempo e reduzir custos operacionais:

Extensões logísticas e processuais: os correspondentes atuam como extensões logísticas e processuais dos escritórios. Eles realizam tarefas rotineiras e burocráticas, atuam em audiências e executam diligências em diferentes comarcas;





Otimização de tempo e recursos: contratar correspondentes pode reduzir custos com deslocamento de equipe interna (passagens, hospedagem, alimentação), infraestrutura física em diferentes cidades e horas de profissionais sêniores que seriam deslocados para tarefas operacionais, além de permitir que a equipe jurídica se concentre em atividades estratégicas;





Facilidade na realização de diligências e audiências: ao serem acionados, os correspondentes jurídicos recebem as instruções detalhadas, comparecem fisicamente ao fórum, cartório ou audiência, executam o serviço solicitado e retornam com relatórios, documentos ou atas conforme o combinado.



Plataformas especializadas

“Plataformas que atuam com correspondentes jurídicos podem facilitar a contratação e garantir rapidez e cobertura nacional”, explica Pinheiro.

Gian Nunes, cofundador do Correspondente Dinâmico e especialista em tecnologia, destaca que plataformas como o Correspondente Dinâmico buscam oferecer uma contratação segura, que conta com validação de documentos e registros na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dos profissionais cadastrados.



“No Correspondente Dinâmico, por exemplo, a plataforma permite criar redes de profissionais de confiança, com objetivo de garantir qualidade e previsibilidade”, cita.

De acordo com Nunes, os correspondentes têm deixado de ser apenas um recurso emergencial e se tornado parte estratégica da operação jurídica, especialmente para escritórios que atuam em contencioso em massa (bancos, varejo, telecomunicações, etc.), operações que precisam de escala e capilaridade geográfica e advogados autônomos que querem ampliar sua atuação regional.

O especialista observa que, com o uso de tecnologia, como inteligência artificial (IA), notificações inteligentes e sistemas CRM de demandas, esse modelo se moderniza e se consolida como parte fundamental da advocacia eficiente e escalável.

“Os correspondentes jurídicos são aliados estratégicos para escritórios e empresas, otimizando processos e garantindo eficiência em todo o território nacional”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://correspondentedinamico.com.br/