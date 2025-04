Act digital lança programa para recrutadores de tecnologia

De acordo com o relatório “Monitor de Empregos e Salários” da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e de Tecnologias Digitais (Brasscom), em fevereiro de 2024, o Macrossetor de TIC (TIC, TI In House e Telecom) registrou um aumento de 0,7% no mercado de trabalho nacional, com 13.504 novos profissionais contratados. Na área de TIC (Software, Serviços, Indústria e Comércio), o crescimento foi de 0,6%, resultando em 7.682 novas vagas. Já os Serviços de TIC, Software e TI In House, juntos, tiveram um incremento de 0,7%, totalizando 9.732 novos postos de trabalho.

De olho nesses números, a act digital irá promover a primeira edição do Tech Impactor Recruiter, um programa de capacitação voltado para profissionais interessados em realizar recrutamento e seleção para o setor de tecnologia.



Segundo Fernanda Santos, diretora de Recursos Humanos da act digital, o objetivo é “formar recrutadores altamente qualificados para atuar estrategicamente no mercado de tecnologia, tornando o processo de contratação mais eficiente e alinhado às necessidades do setor”. O programa oferecerá treinamentos técnicos e acompanhamento especializado, preparando os participantes para os desafios do recrutamento em tecnologia.

Os candidatos serão avaliados com base em critérios como comunicação e apresentação, fundamentais para interagir com stakeholders e conectar candidatos às oportunidades certas; habilidades analíticas, essenciais para compreender perfis de tecnologia; interpretar dados de recrutamento, como métricas de funil de contratação e taxas de conversão; capacidade de adaptação e aprendizado rápido, indispensável em um setor dinâmico e em constante evolução; além de comprometimento com a formação e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Metodologia e ferramentas

O Tech Impactor Recruiter terá como objetivo ofertar uma abordagem moderna e prática, utilizando ferramentas e metodologias como:

Aprendizado de ATS (Applicant Tracking System), para otimizar a gestão de candidatos e aprimorar a eficiência do processo seletivo;





Ferramentas de busca, como LinkedIn Recruiter e pesquisa booleana, para identificar talentos ativos e passivos no mercado;





Técnicas de negociação e persuasão, buscando garantir alinhamento entre as expectativas dos candidatos e as necessidades das empresas;





Entrevistas estruturadas e avaliação comportamental, para aumentar a precisão nas contratações e melhorar a experiência do candidato;





Metodologias ágeis no recrutamento, como Agile Hiring, acelerando processos e garantindo qualidade nas contratações;





People Analytics, utilizando dados para prever tendências, otimizar estratégias e tornar o recrutamento mais assertivo.



O projeto, segundo Fernanda, será alinhado às principais tendências do recrutamento em tecnologia, incorporando o uso de inteligência artificial (IA) para análise de perfis técnicos, formulação de feedbacks e recomendação de candidatos alinhados às demandas das empresas.



Além disso, haverá uma valorização das soft skills e do fit cultural, considerando não apenas as competências técnicas, mas também a adaptação do profissional ao ambiente organizacional.

“Outra estratégia essencial será o recrutamento preditivo, que utilizará dados e análises para antecipar demandas e perfis ideais, otimizando o tempo de contratação. Por fim, o projeto também implementará o conceito de pipeline de talentos, buscando garantir um fluxo contínuo de candidatos qualificados e agilizar a entrega de vagas de forma eficiente”, detalha.

Oportunidades no setor de tecnologia

Segundo levantamento da Brasscom, noticiado pelo portal EBC (Agencia.Gov), o setor de TIC deve gerar quase 800 mil vagas no Brasil ainda este ano. Para Fernanda, essa projeção representa uma grande oportunidade para profissionais de tecnologia e recrutadores especializados.

“Esse volume de vagas reforça a necessidade de um recrutamento mais estratégico, que seja capaz de identificar e atrair os melhores talentos para suprir a demanda crescente. Além disso, abre espaço para programas de capacitação como o Tech Impactor Recruiter, que busca formar recrutadores preparados para esse cenário dinâmico e competitivo”, analisa.

Para se destacarem no mercado, Fernanda explica que os profissionais de tecnologia devem seguir algumas recomendações, como manter um perfil atualizado no LinkedIn, aprimorar constantemente suas habilidades técnicas, acompanhar novas tecnologias e certificações, desenvolver soft skills, compreender o fit cultural das empresas e aperfeiçoar habilidades em idiomas, especialmente o inglês, um diferencial importante no setor.

Para mais informações sobre o programa e realizar inscrições, basta acessar o link: https://lp.actdigital.com/tech-impactor-recruiter