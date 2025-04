Soprano apresenta inovações para o setor na FEICON 2025

Tecnologia Há 12 minutos Médicos enfrentam novos desafios nos próximos anos A medicina vive uma transformação marcada por avanços tecnológicos, envelhecimento populacional e pacientes mais exigentes. O crescimento do número...

Tecnologia Há 22 horas Empresas globais miram Pix para crescimento no Brasil EBANX e Spreedly unem forças para maximizar oportunidades no Brasil, onde o Pix lidera o crescimento de pagamentos digitais, e onde cartões continu...

Tecnologia Há 22 horas Loy Legal anuncia expansão e novo posicionamento estratégico Com nova sede, ampliação da equipe e um reposicionamento estratégico, a legaltech Loy Legal inicia um novo ciclo de atuação no mercado jurídico em ...