Projeto leva o circo contemporâneo a escolas públicas do Paraná

O Circocan, companhia de circo internacional que atua em países como Estados Unidos, Canadá e Portugal, está promovendo uma turnê de dez apresentações em diferentes municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Através da Lei Paulo Gustavo e da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná a produção autoral “Mesmo”, dirigida por Nickolle Abreu, traz um espetáculo criado especialmente para ambientes públicos como escolas e praças, em que o espectador pode acompanhar de perto acrobacias, saltos e voos dos artistas.

A proposta busca democratizar o acesso ao circo contemporâneo, linguagem artística que combina técnicas do circo tradicional com dança, teatro e elementos cênicos de diversas linguagens artísticas. A turnê, que acontece de forma gratuita de 07 a 15 de abril, será realizada em colégios públicos de cinco diferentes cidades, aberta para alunos e colaboradores da rede de ensino.

Com uma trupe de artistas com experiência internacional vindos da dança, do circo, das acrobacias, da ginástica e da palhaçaria, o espetáculo “Mesmo” já rodou Santa Catarina e também ganhou os palcos nos Estados Unidos com turnês nos anos de 2023 e 2024. Agora, ele será apresentado pela primeira vez ao público do Paraná, nas cidades de Quitandinha, Fazenda Rio Grande, Araucária, Mandirituba e São José dos Pinhais.

Serviços

Ficha Técnica "Mesmo”

Direção Artística: Nickolle Abreu

Direção de Movimento: Glória Candemil

Elenco: Alice Handel, Julia Reis, Glória Candemil, Priscila Fernandes, Nickolle Abreu, Pedro Mello e Cruz, Pedro Sartori do Vale, Felipe Mendes

Produção: Thaís Alemany, Tayna Bueno

Registro Audiovisual: Reverso Filmes, Glaydson OliveiraMais informações: (41) 99926-8713