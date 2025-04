Leite detalha investimentos e benefícios do programa de concessões rodoviárias para deputados da base aliada

O governador Eduardo Leite reuniu parlamentares da base aliada, nesta quarta-feira (9/4), para detalhar o programa de concessões rodoviárias do Estado, com foco no Bloco 2, que contempla 415 quilômetros de estradas em 32 municípios gaúchos. Durante o encontro, foram apresentados dados técnicos e resultados de pesquisa de opinião que mostram apoio da população às melhorias na malha viária.

“Estamos diante de uma escolha fundamental para o futuro do Rio Grande do Sul. Com a retomada do pagamento da dívida com a União, a ampliação obrigatória dos gastos em saúde e educação, e a necessidade de manter os investimentos em segurança pública, precisamos encontrar alternativas também para garantir recursos para a infraestrutura do Estado. O caminho é a nossa política de concessões”, destacou.

"Precisamos encontrar alternativas para garantir recursos para a infraestrutura do Estado", explicou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Leite explicou que as concessões de rodovias não podem ser vistas como uma ação isolada. Esse modelo faz parte da estratégia do governo para tornar o Rio Grande do Sul mais forte e resiliente em todas as áreas. Nesse sentido, o Bloco 2 de concessões, que está dentro do Plano Rio Grande, prevê investimentos de R$ 6,7 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão de recursos públicos. Esse aporte permitirá que as estradas tenham obras de resiliência sem que o custo seja totalmente transferido para o usuário. As rodovias contempladas no bloco conectam 32 municípios como Erechim, Passo Fundo, Marau, Lajeado, Venâncio Aires e Carlos Barbosa. Cerca de 17,5% da população gaúcha será beneficiada diretamente pelas melhorias.

O governador destacou ainda os resultados positivos das concessões já realizadas, como a RSC-287 (Rota de Santa Maria) e os Caminhos da Serra Gaúcha, que proporcionaram rápida recuperação após as enchentes de 2024, além de oferecerem serviços de atendimento 24 horas aos usuários.

Amplo processo de consulta pública realizado entre janeiro e março foi apresentado aos parlamentares, -Foto: Vitor Rosa/Secom

Uma inovação apresentada no projeto do Bloco 2 é o modelo de cobrança por pórticos de pedágio (sistema free flow), que já está em prática no Bloco 3 desde março de 2024, substituindo as praças de pedágio tradicionais. Está em análise a quantidade de pórticos a serem implantados ao longo dos 415 quilômetros de rodovias e a tarifa de pedágio a ser cobrada. O free flow permite o fracionamento mais adequado da tarifa, fazendo com que os usuários que rodarem menos paguem um valor menor.

A apresentação enfatizou ainda o amplo processo de consulta pública realizado entre janeiro e março, que recebeu mais de 390 contribuições da sociedade, e as três audiências públicas promovidas em Passo Fundo, Lajeado e Venâncio Aires, além de diversas reuniões com prefeituras, entidades e lideranças ligadas ao tema.

Pesquisa de opinião sobre concessões rodoviárias

Durante a reunião, Leite apresentou aos parlamentares resultado uma pesquisa de opinião realizada pelo governo em abril deste ano. O estudo ouviu 1.200 pessoas nos municípios da região abrangida pelo Bloco 2 de concessões, com o objetivo de avaliar a percepção dos moradores e usuários sobre a situação atual das rodovias e a aceitação do modelo de concessão proposto pelo governo estadual.

A primeira pergunta buscou identificar o perfil dos entrevistados:

Pergunta:“Você é usuário frequente das rodovias da região?”

Sim: 93,8%

Não: 6,2%

Quanto à percepção sobre o impacto das rodovias no desenvolvimento econômico:

Pergunta:“Você acredita que uma melhor condição nas rodovias pode contribuir para o desenvolvimento econômico da sua região?”

Sim, muito: 88,4%

Sim, um pouco: 6,1%

Não, não contribui: 4,4%

Não sabe: 1,1%

Em relação à urgência das obras:

Pergunta:“Tem gente que acha que deveria deixar as obras da nova rodovia com concessão para depois, sem definir uma data para que elas aconteçam. Você concorda com essa opinião, ou você entende que tem que fazer as obras agora?”

Tem que fazer as obras agora: 83%

Deve deixar essas obras para depois, sem data definida: 13,2%

Não sabe: 3,8%

Sobre a preferência entre modelo atual e concessão:

Pergunta:“Considerando que o governo não tem recursos suficientes para construir e manter as rodovias nas melhores condições, qual das seguintes opções você considera mais aceitável?”

Prefiro que o Estado faça a concessão da rodovia, colocando uma parte do dinheiro e a outra sendo financiada pelo pedágio: 73,5%

Prefiro que a estrada continue com as condições atuais, sem melhorias e sem pedágios: 21,6%

Não sabe opinar a respeito: 4,9%

Quanto à percepção de valor entre pagar pedágio e ter melhorias:

Afirmação:“Prefiro pagar o pedágio e ter rodovias novas e em condições de trafegabilidade, seguras, iluminadas e sinalizadas.”

Concordo totalmente: 10,7%

Concordo: 61,6%

Nem discordo, nem concordo: 10,3%

Discordo: 12,3%

Discordo totalmente: 4,3%

Não sabe: 0,9%

Sobre a preferência por rodovias com pedágio, mas mais seguras:

Afirmação:“Entre os serviços disponibilizados pela empresa que administra uma rodovia estão: ambulância, guincho, estrutura para paradas, entre outros. É melhor ter uma rodovia com pedágio, oferecendo mais segurança, do que uma rodovia sem pedágio e mais insegura.”

• Concordo totalmente: 11,3%

• Concordo: 66,4%

• Nem discordo, nem concordo: 7,4%

• Discordo: 10,3%

• Discordo totalmente: 3,6%

• Não sabe: 0,9%

Veja os 32 municípios que fazem parte do Bloco 2.

Erechim Erebango Getúlio Vargas Estação Sertão Coxilha Passo Fundo Marau Vila Maria Casca Paraí Nova Araçá Nova Bassano Nova Prata Serafina Correa Guaporé Dois Lajeados Vespasiano Correa Muçum Encantado Arroio do Meio Lajeado Cruzeiro do Sul Mato Leitão Venâncio Aires Garibaldi Carlos Barbosa Boa Vista do Sul Westfalia Teutônia Estrela Fazenda Vilanova