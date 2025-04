Foragido da Justiça natural de Miraguaí é preso em Ijuí

Na manhã desta quarta-feira, 09 de abril, um foragido foi preso pela Brigada Militar, através do 29º Batalhão de Polícia Militar, durante o cumprimento de um mandado de prisão, na Rua Tobias Barreto no Bairro Luiz Fogliatto em Ijuí.

Durante o patrulhamento tático motorizado a equipe policial recebeu informações que um indivíduo com certas características com um mandado de prisão em aberto e estaria próximo de uma lancheria existente nas imediações. De pronto os policiais efetuaram diligências no local informado, sendo que o suspeito foi localizado e abordado.

Ele foi identificado como um homem de 51 anos, natural de Miraguaí-RS, possuidor de antecedentes policiais por lesão corporal, tráfico de entorpecentes e homicídio doloso.

Durante consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela comarca de Três Passos-RS.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, o qual foi conduzido para exames de saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida apresentado na Delegacia de Polícia de Ijuí para fins de registro do cumprimento do referido mandado de prisão.