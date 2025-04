Prazo para envio de projetos da Consulta Popular 2024/25 é prorrogado até 15 de abril

Instituída no Rio Grande do Sul em 1998, a Consulta Popular está consolidada como mecanismo participativo (Imagem: Divulgação | SPGG)

O prazo para encaminhar os projetos referentes às propostas eleitas pela Consulta Popular 2024/2025 para a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) foi prorrogado até 15 de abril.

Os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e servidores dos municípios são os responsáveis pelo envio da documentação para que os projetos sejam homologados.

A ação deve ser realizada por meio do portal da Consulta Popular. Após o envio, o Governo Estadual analisa tecnicamente a documentação e, caso seja aprovada, faz o acompanhamento da liberação dos recursos.

Consulta Popular

Instituída no Rio Grande do Sul em 1998, a Consulta Popular está consolidada como mecanismo participativo pelo qual a população ajuda a definir em que áreas parte do orçamento na

ual será investido. Em 2024, o Governo Estadual investiu R$ 60 milhões na consulta – valor distribuído entre os 28 Coredes.

