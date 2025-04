Final da Libertadores Regional acontecerá em Três de Maio

Decisão será disputada no Estádio Estrelão na cidade de Três de Maio, no domingo (13/4)

A Primeira Liga anunciou que a decisão da Libertadores Regional 2024/25 será disputada no Estádio Estrelão na cidade de Três de Maio, no domingo (13/4).

A programação inicia às 13h30min com o jogo valendo o título do sub-15 entre Flamengo de Crissiumal e Harmonia de Pinheirinho do Vale.

A organização da competição informou que, à princípio, a final da categoria principal iria ocorrer em melhor de dois jogos, ou seja, ida e volta, no entanto, as diretorias do CMD Avante de Boa Vista do Buricá e do Flamengo de Crissiumal optaram por partida única.

Atual campeão, o CMD Avante vai em busca do segundo título consecutivo. Já o Flamengo tentará erguer o troféu da Libertadores Regional pela primeira vez.

