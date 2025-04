Governo realiza reunião sobre transição energética nas regiões carboníferas e inicia consulta pública

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio do Departamento de Mineração (DM), promoveu, na terça-feira (8/4), com o apoio da Câmara Municipal de Candiota, uma reunião pública para discutir o Plano de Transição Energética Justanas regiões carboníferas do Rio Grande do Sul. Foi lançada também uma consulta pública sobre o assunto até 27 de maio.

O evento em Candiota proporcionou um espaço para a participação ativa da comunidade, que teve a oportunidade de se manifestar. As sugestões recebidas serão analisadas pelas equipes técnicas e incorporadas ao plano.

A consulta visa coletar contribuições da comunidade sobre os desafios locais e as vocações regionais, elementos essenciais para a construção de uma transição energética justa e equilibrada.

A abertura da reunião contou com uma mensagem em vídeo da titular da Sema, Marjorie Kauffmann, aos participantes. “A primeira reunião do Plano de Transição Energética Justa para a Região Carbonífera do Rio Grande do Sul marca o início da participação pública no projeto, que faz parte da Agenda ProClima2050 ”, disse.

A secretária ressaltou que o estudo contratado pelo governo busca apontar caminhos para a região e garantir que a transição energética seja um caminho e não o fim de uma ou outra atividade. O plano resultará em documentos que nortearão as políticas públicas estaduais, assegurando a sustentabilidade da transição.

Ao anunciar a abertura da consulta pública, o secretário-adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, ressaltou que, para o Estado, é impossível tratar de transição energética sem pensar no coletivo. “A transição precisa ser justa com os trabalhadores, que dedicaram a sua vida à região carbonífera, com as famílias, que dependem direta ou indiretamente do setor, e com os municípios, cuja economia ainda está atrelada à cadeia do carvão", frisou. "Nosso compromisso também é com as futuras gerações, que dependem de um ambiente equilibrado e de um modelo de desenvolvimento sustentável.”

Durante o evento, a coordenadora de projetos do Consórcio WayCarbon-CBC – empresa responsável pela elaboração do documento –, Raiana Soares, apresentou as etapas e os objetivos do plano. O projeto visa promover uma transição sustentável no Rio Grande do Sul, com foco nas regiões carboníferas, identificando vocações econômicas locais e explorando novas fontes de energia.

O plano está dividido em três etapas principais: atividades preparatórias; entendimento do ponto de partida e potencial da transição; e desenho da estratégia de atuação. Entre os 14 produtos a serem entregues até novembro, destacam-se estudos sobre o setor energético, alternativas de descarbonização, análise de vulnerabilidade energética e identificação de linhas de financiamento climático.

“O plano de transição será construído com a participação da comunidade local, valorizando a história da região e buscando alternativas para garantir um futuro com mais oportunidades e segurança econômica”, destacou a coordenadora.

O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Candiota, permitindo que a população de toda a região acompanhasse a discussão e participasse. Após a apresentação, os participantes da reunião, tanto presencialmente quanto on-line, puderam se manifestar. As contribuições e questionamentos foram encaminhados ao consórcio para avaliação.