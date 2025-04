Fractal leva lacre eletrônico descartável com dupla tecnologia à Intermodal 2025

Entre os dias 22 e 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a Fractal participa da Intermodal South America 2025, no estande G100, para apresentar sua solução de lacre eletrônico desenvolvido para prevenir violações e garantir a integridade da carga em diferentes operações logísticas.

Diferente de sistemas de rastreamento convencionais, o lacre da Fractal é uma tecnologia passiva, de uso único e descartável, que não depende de bateria e funciona com dupla tecnologia: NFC (Near Field Communication) para curtas distâncias e RFID (Radio-Frequency Identification) para longas distâncias. Essa combinação viabiliza uma gestão mais precisa da cadeia de custódia, permitindo que o embarcador tenha visibilidade sobre onde, quando e por quem o lacre foi rompido.

De acordo com a Associação Brasileira de Logística (Abralog), o setor teve um prejuízo superior a R$ 1,2 bilhão em 2023 com furtos de carga. Em resposta, soluções que evitam a violação da carga vêm ganhando espaço nas cadeias logísticas. "Nosso foco está em prevenir o acesso indevido à carga, atuando diretamente na integridade do transporte, no rastreio, que acontece a cada troca de custodia, permitindo ao embarcador uma gestão proativa de seus parceiros logísticos", afirma Mary Anne Amorim, cofundadora e CCO da Fractal.

Além do transporte em caminhões e containers, a solução foi aplicada em operações que envolvem o transporte de provas de concurso público e documentos sensíveis. Segundo Mary Anne, a inovação também permite um novo patamar de gestão ativa da cadeia de custódia. "O lacre eletrônico da Fractal funciona como um possibilitador da interoperabilidade de toda a cadeia de segurança. É possível saber em que ponto da cadeia houve quebra do protocolo logístico, gerando alertas e promovendo responsabilização das partes".

Na Intermodal 2025, os visitantes poderão conhecer as diferentes aplicações do lacre e entender como ele pode ser integrado aos processos logísticos de empresas que exigem segurança e rastreabilidade em alto nível.