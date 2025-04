Internet móvel: sinal 5G chega a 895 municípios brasileiros

A expansão do sinal 5G no Brasil alcançou 895 municípios em março, de acordo com anúncio feito pelo Governo Federal. A medida é parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e começou a ser implementada em julho de 2022.

De acordo com o noticiado pelo Ministério das Comunicações (MCom), os municípios alcançados pela tecnologia estão distribuídos nas cinco regiões, sendo 350 no Sudeste, 263 no Sul, 155 no Nordeste, 71 no Centro-Oeste e 56 no Norte.

Leopoldo Meireles, CEO da Tudo Telecom, empresa especializada em planos de banda larga com fibra óptica, explica o que muda na prática para os moradores dessas regiões. “A grande diferença entre o 4G e o 5G é a velocidade final a que o cidadão terá acesso. O principal benefício da iniciativa é levar uma conexão mais estável, com velocidades que podem chegar a 200 megas de conexão”.

Para o empresário, no entanto, o andamento da expansão da rede 5G no Brasil pode melhorar. “A expansão da rede ainda está avançando lentamente, principalmente em relação a alguns estados do Brasil, como os da Região Norte”.

A pasta divulgou que, em relação às unidades federativas, São Paulo lidera com 166 municípios beneficiados. Em seguida está Paraná, com 122, Minas Gerais com 111, Santa Catarina com 78 e Rio Grande do Sul com 63 cidades alcançadas pelo sinal 5G.

Todavia, Meireles destaca a importância da iniciativa para a população, negócios e organizações, principalmente das cidades interioranas. “A chegada do 5G no interior irá ajudar na diversificação da conexão como uma opção de backup para a conexão fibra óptica para empresas e uma alternativa especialmente para microempreendedores e pessoas físicas”.

Segundo o empresário, o 5G também pode ajudar na inclusão digital de comunidades rurais e pequenas cidades. “A expansão da tecnologia irá facilitar o acesso para a população de baixa renda. Além disso, as prefeituras estão optando por esse tipo de conexão para entregar internet para os alunos e professores da rede municipal de ensino”.

O MCom também afirmou que o eixo de inclusão digital do Novo PAC objetiva entregar internet de alta velocidade à população, conectividade às escolas públicas de educação básica e acesso de diferentes comunidades à telemedicina.

Meireles lembra que para ter uma cobertura de sinal satisfatória, as cidades dependerão de investimentos por parte das operadoras que ofertam o serviço de internet móvel.

O Ministério das Comunicações ressaltou que os municípios apresentam o serviço disponível, mas precisam ter a cobertura atestada pela Agência Reguladora das Telecomunicações (Anatel), de acordo com critérios de qualidade exigidos pelo Edital 5G.

O CEO da Tudo Telecom pontua que, devido ao cenário brasileiro para os serviços de telefonia e internet móvel, a empresa desenvolveu e acaba de lançar ao mercado seu próprio chip 5G. “A Tudo Telecom resolveu lançar seu chip 5G como um Mobile Virtual Network Operator (MVNO, ou Operadora de Rede Móvel Virtual em português) da TIM. Nossa decisão foi motivada por levar mais uma possibilidade de conexão de internet móvel para o público da região que atendemos”.



Para mais informações sobre o novo chip 5G da Tudo Telecom, basta acessar: @tudoall_telecom