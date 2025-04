Reestruturação das carreiras no Executivo gaúcho atrai profissionais de outros estados

Quase 30% dos primeiros 1,4 mil servidores temporários admitidos pelo governo estadual no inovador processo de contratação integrada estão vindo de outros estados do país. Rio de Janeiro (com 57 profissionais chamados), Bahia (43), Minas Gerais (41) e São Paulo (41) ficaram na sequência do Rio Grande do Sul no ranking dos estados brasileiros.

Os novos servidores que já concluíram a etapa de entrega de documentos e estão aptos a iniciar o trabalho na administração foram convidados a participar do evento de integração e ambientação, que será realizado na Casa da Ospa na segunda-feira (14/4), a partir das 10h. O evento irá marcar o início oficial da jornada destes profissionais. O encontro terá a presença do vice-governador Gabriel Souza e da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, e contará com palestra do historiador e escritor Leandro Karnal.

A SPGG foi responsável pelo processo seletivo realizado em tempo recorde e que contou com mais de 56 mil inscrições homologadas para atuação em 58 especialidades de nível superior e na área administrativa (nível médio). Entre as especialidades contempladas, estão diversas áreas de Engenharia, Meteorologia, Hidrologia, Medicina, Análise de Sistema e Administração.

Com um profissional de Sergipe, dois de Alagoas e três de Roraima, todos os estados do país serão representados na primeira leva de profissionais chamados. Os servidores atuarão nas ações de reconstrução do Rio Grande do Sul e tiveram a contratação autorizada pela Assembleia Legislativa em julho de 2024, parte integrante do projeto de reestruturação das carreiras do Executivo gaúcho aprovado pelos parlamentares.

Além da diversidade dos locais de origem, no primeiro chamamento se observou ainda a paridade de gênero (51% de homens e 49% de mulheres) entre os ingressantes, com a maior parte (65%) com idade entre 31 e 50 anos. Em termos de experiência profissional, 54% dos admitidos possui mais de 10 anos de atuação no mercado de trabalho nas atribuições exigidas em cada cargo.

A contratação temporária se soma ainda à nomeação de mais de 200 servidores efetivos – entre Analistas de Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analistas de Planejamento e Orçamento – e integra a política contínua de gestão e desenvolvimento de pessoas iniciada em 2019.