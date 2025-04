Inter se prepara para estreia em casa na Libertadores após vitória no Brasileirão

Depois de vencer o Cruzeiro por 3 a 0 no último domingo (6), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional chegou à marca de 15 jogos de invencibilidade na temporada. Embalado pelo bom momento, o time agora foca na Copa Libertadores da América.

Nesta terça-feira (8), o Colorado deu sequência à preparação para o primeiro jogo da competição continental em casa. A partida será nesta quinta-feira (10), às 19h, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Sob o comando do técnico Roger Machado, o elenco realizou o penúltimo treino no CT Parque Gigante. A comissão técnica organizou atividades técnicas e táticas com foco no adversário colombiano e no entrosamento da equipe.

Na estreia pela Libertadores, o Inter empatou em 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. Agora, diante de sua torcida, a equipe busca a primeira vitória no torneio para assumir a liderança do grupo.

Após o compromisso pela Libertadores, o Internacional volta a campo no domingo (13), às 20h, fora de casa, contra o Fortaleza, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.