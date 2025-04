Com gols de Arezo e Olivera, Grêmio vence Atlético Grau e segue firme na Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (8), o Grêmio fez valer o fator casa e conquistou uma vitória sólida por 2 a 0 diante do Atlético Grau, do Peru, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo foi disputado na Arena, em Porto Alegre, diante de um bom público que apoiou o Tricolor do início ao fim.

Os gols gremistas foram marcados ainda no primeiro tempo. O atacante Matías Arezo abriu o placar com uma finalização precisa, e logo em seguida Cristian Olivera ampliou, selando o placar que garantiu os três pontos ao time comandado por Gustavo Quinteros.

Com o resultado, o Grêmio chegou a seis pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do Godoy Cruz, da Argentina, que também venceu na rodada. A atuação sólida demonstrou evolução da equipe, especialmente no setor ofensivo, que vinha sendo criticado por parte da torcida.

Próximos compromissos

O próximo desafio do Tricolor é pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), também na Arena, contra o Flamengo, em mais um confronto de peso.

Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo no dia 24 de abril, às 19h, fora de casa, enfrentando o Godoy Cruz, em Mendoza, na Argentina. O confronto promete ser decisivo para a briga pela liderança do grupo.

Ficha técnica

Grêmio 2 x 0 Atlético Grau

Data: 08/04/2025 — Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Competição: Copa Sul-Americana – Fase de Grupos (3ª rodada)

Gols: Arezo e Cristian Olivera (Grêmio)

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Villasanti, Edenílson (Dodi); Cristaldo (Monsalve), Pavón (André), Arezo (Aravena) e Cristian Olivera (Alysson).

Técnico: Gustavo Quinteros.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rostaing (Jherson Reyes), Tapia, Daniel Franco, Rodas (Vásquez); Soto, Guarderas (Benjamín García), Rojas, Garro (Herrera); Bolívar e Bandiera.

Técnico: Ángel Comizzo.