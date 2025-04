Redtrust patrocina evento IAM Tech Day, em São Paulo

A empresa Redtrust, especializada em gestão de certificados digitais, vai participar do IAM Tech Day, em São Paulo (SP), nos dias 10 e 11 de abril. Além de ter um estande próprio, a companhia também é patrocinadora gold do evento de tecnologia da informação (TI) focado em gerenciamento de identidade e acesso (IAM, na sigla em inglês).

A edição de 2025 marca a primeira participação da Redtrust no IAM Tech Day, que reúne profissionais do setor de segurança digital. Segundo a organização do evento, serão mais de 45 palestras e mais de 200 especialistas presentes no Villa Blue Tree, sede da conferência.

“É um evento importante para nós, pois temos uma solução que se encaixa nas estratégias de IAM: uma ferramenta que busca garantir o controle e gestão da identidade digital, no nosso caso, por meio da gestão centralizada de certificados digitais”, afirma Fabrina Souza, account manager da Redtrust Brasil.

Ela explica que a empresa vê a conferência como uma oportunidade para continuar consolidando a marca no mercado brasileiro, principalmente porque a maioria dos perfis de profissionais que participarão, como Chief Information Security Officers (CISOs) e Chief Technology Officers (CTOs), são os mais interessados em conhecer esse tipo de solução.

“Sabemos quais são as necessidades das empresas no mercado brasileiro e temos consciência de que a gestão adequada de seus certificados é uma delas. Por outro lado, este evento é uma boa oportunidade para criar sinergia com outros parceiros que possam se integrar a nós para aprimorar as propostas de valor”, complementa Souza.

Para isso, a Redtrust possui um programa com diferentes tipos de parcerias disponíveis (red, gold e silver), explica a account manager. Ela diz também que o intercâmbio de experiências em eventos é enriquecedor, pois permite entender melhor o setor e identificar novas necessidades.

Souza lembra que, em 2024, o mercado global de IAM foi avaliado em mais de US$ 27,9 milhões. Para 2025, a expectativa é que esse valor chegue a US$ 32,1 milhões. Os dados são da Global Growth Insights, organização especializada em inteligência de mercado.

“Nesse cenário, é fundamental que toda empresa esteja a par das diversas soluções disponíveis no setor de TI, que podem atender desde necessidades mais específicas até desafios globais. O evento será um grande palco para isso”, analisa a profissional.

Palestra

Em 10 de abril, primeiro dia do IAM Tech Day, às 9h10 (horário de Brasília), Souza irá ministrar uma palestra intitulada “Como gerenciar e proteger os certificados digitais nas empresas”, no Auditório Principal, Lado A.

“Exploraremos diversos aspectos relacionados ao setor no Brasil, onde atualmente há mais de 14 milhões de certificados ativos, um número que demonstra sua consolidação no país”, adianta. Na palestra, será ressaltada a importância da proteção e da gestão adequada desses certificados.

Para ilustrar o potencial da ferramenta, Souza apresentará um exemplo prático de funcionamento. Por meio da criação de políticas de uso, demonstrará como é possível limitar o acesso a uma operação específica ("Assinar e Transmitir DCTFWeb", na categoria "Declarações e Demonstrativos") dentro do Portal e-CAC, um dos sites de referência utilizados no dia a dia das empresas brasileiras para a realização de diversas transações com certificados digitais.

“Com essa política, o usuário poderia utilizar seu certificado apenas no horário comercial e exclusivamente para esse trâmite dentro do e-CAC, recusando seu uso para qualquer outro gerenciamento dentro do portal. Esse exemplo demonstra a granularidade da ferramenta e sua capacidade de gerenciar acessos com base em ações específicas dentro de uma mesma página web”, afirma.

Por fim, também será apresentada a visualização do histórico de uso em tempo real que a plataforma gera, um recurso importante para identificar atividades suspeitas e atender auditorias de forma eficaz, diz Souza.

Para saber mais, basta acessar: https://redtrust.com/pt-br/