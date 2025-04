APAE de Tenente Portela participa do Meeting Paralímpico

No último sábado, dia 05 de abril, 12 atletas representaram a nossa cidade e a Escola de Educação Especial Recanto da Alegria- APAE de Tenente Portela participaram do Meeting Paralímpico 2025.

O evento foi realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com o apoio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Estado e reuniu atletas com deficiência de todo o estado do Rio Grande do Sul nas modalidades de atletismo, bocha paralímpica e natação.

Essa é a segunda participação da APAE de Tenente Portela na Seletivas das Paralimpíadas escolares, um momento marcante e cheio de aprendizado para os atletas e equipe de apoio. Os atletas são treinados pela professora de Educação Física Dalvana Nicaretta, ao todo foram 5 medalhas conquistadas pelos atletas da APAE Tenente Portela nas modalidades de atletismo, natação e bocha paralímpicos.

O evento é uma seletiva para as Paralimpíadas Escolares 2025 que acontece em novembro na cidade de São Paulo. Aguardamos agora a convocação do estado para saber quem serão os representantes gaúchos na edição nacional do evento.

Confira os resultados da APAE Tenente Portela:

Categoria

BOCHA PARALÍMPICA

Michael Kauê Weber do Nascimento- BC2

2ºlugar

Natação

Saimon Felipe Sales S14

2º Lugar- natação 50m livre????

2º Lugar- natação 100 m livre

Atletismo

Jaiane Sales sub18- F/34

1º Lugar - arremesso de peso

Luana Andrieli Oliveira sub16- T20

2º Lugar - 100m