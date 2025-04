Startup ajuda imobiliárias a reduzir inadimplência

O mercado de locação de imóveis é um dos setores mais dinâmicos da economia do Brasil, e tem registrado um crescimento consistente nos últimos anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma em cada cinco pessoas mora de aluguel no país, e o índice tem crescido, principalmente nas faixas etárias mais jovens.



O setor tem se beneficiado pelas características do mercado imobiliário no Brasil, em que a demanda por moradia supera a oferta em muitas regiões. Além disso, segundo os dados publicados pelo IBGE, o perfil de consumo também mudou — enquanto as gerações mais antigas preferiam a estabilidade da moradia própria, o público mais jovem busca por flexibilidade e soluções mais acessíveis.

Embora o setor esteja em alta, e as projeções de crescimento sejam otimistas, o cenário é desafiador. Problemas como fraudes e inadimplência preocupam imobiliárias e proprietários, que demandam soluções mais seguras e confiáveis para a análise de potenciais inquilinos.

Obstáculos para o crescimento do setor

A inadimplência e as fraudes no momento da locação são problemas recorrentes no mercado brasileiro. Muitas imobiliárias enfrentam dificuldades para verificar a identidade, a situação judicial e a capacidade financeira de candidatos a inquilinos, o que pode gerar prejuízos, tanto para as empresas quanto para os proprietários de imóveis.

"Infelizmente, o Brasil atualmente ocupa o segundo lugar no ranking de países com o maior número de fraudes. Além do prejuízo decorrente da falta do pagamento do aluguel e despesas acessórias, existe o risco de furto dos móveis que guarnecem o imóvel", afirma Carlos Henrique Dallagnol, sócio da startup Órago, uma solução que visa resolver esse desafio. Com ela, é possível transformar a maneira como as imobiliárias realizam a análise de crédito e perfil dos interessados no imóvel.

Inteligência artificial e Open Finance mudando o mercado

Para tornar a análise de informações mais prática, a Órago desenvolveu uma plataforma que combina inteligência artificial (IA) e tecnologias financeiras avançadas. Diferente das soluções tradicionais, que podem levar dias para fornecer relatórios detalhados, a solução entrega, em menos de um minuto, um relatório completo sobre o inquilino.

"A Órago aplica um conceito de análise global de risco na locação, possibilitando, em um único sistema, a verificação de identidade do inquilino, por biometria facial, a análise do risco de inadimplência em razão da existência de processos judiciais em que o analisado consta como parte, além de consultar uma ampla base de inadimplentes", comenta o CEO da empresa.

Carlos explica que o uso de inteligência artificial pela Órago permite o processamento e a apresentação dos dados coletados em diversas fontes. O resumo das informações e a apresentação da decisão recomendável também é feita em instantes.

A Órago tem como missão expandir verticalmente a solução, para tornar-se referência nacional na análise de risco para imobiliárias. Segundo Carlos, um dos maiores clientes da empresa conseguiu, já na primeira semana de utilização, identificar um inquilino com documentação falsa.

"Outro ponto destacado por muitos clientes diz respeito à redução do tempo gasto pelo time operacional nas análises. Algumas imobiliárias gastavam até uma hora para acessar diversos sistemas e, assim, conseguir as mesmas informações que disponibilizamos em menos de um minuto em um só lugar", conta.

Além disso, a Órago está investindo em um modelo pioneiro de integração com o sistema Open Finance, lançado pelo Banco Central do Brasil em 2021. Essa tecnologia permite que os inquilinos compartilhem, de forma segura e prática, informações sobre seu histórico financeiro diretamente com as imobiliárias. Essa funcionalidade elimina a necessidade de envio manual de documentos e aumenta a segurança para todas as partes envolvidas no processo de locação.

A integração com o Open Finance está sendo desenvolvida em parceria com outra startup catarinense, a Akropoli, finalista do LIFT Lab — iniciativa do Banco Central para fomentar a inovação no sistema financeiro nacional. Ambas as startups fazem parte da vertical Fintech da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

Crescimento acelerado

O impacto da tecnologia desenvolvida pela Órago já é visto no mercado. Em 2024, a startup registrou um crescimento médio de 35% ao mês e expandiu a atuação para 14 estados brasileiros. Para 2025, a meta é seguir a expansão no mercado nacional e estar presente em todos os estados do país.

"O grau de aceitação da solução nos surpreendeu positivamente. O mercado imobiliário já percebeu a importância da adoção de tecnologia como forma de otimização dos processos operacionais e, no que diz respeito ao combate a fraudes e inadimplência, não é diferente", comenta Carlos.

Ainda de acordo com ele, por se tratar de uma solução totalmente digital e, portanto, com alto grau de escalabilidade, a empresa tem tido sucesso em alcançar clientes em todo o país.

Para seguir crescendo, Carlos comenta que a Órago tem apostado em se manter totalmente voltada para os usuários, com constantes aprimoramentos de acordo com os feedbacks dos clientes. Ainda, a divulgação da solução também deve ser fortalecida.

"No primeiro semestre de 2025, devemos dobrar o time de marketing e a verba investida em divulgação. O objetivo é atingir todos os estados do Brasil ainda em 2025. Além disso, pretendemos oferecer os nossos serviços em outros países que apresentem elevada procura de imóveis por brasileiros, como Portugal, por exemplo", afirma o sócio.

Para saber mais sobre a solução, basta acessar o site: www.oragoapp.com.br