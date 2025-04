Estado autoriza início das obras na escola Guararapes, em Arroio do Meio

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), autorizou o início dos trabalhos de recuperação da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, em Arroio do Meio, que foi severamente afetada pelas enchentes no Vale do Taquari. Será investido R$ 1,6 milhão nas obras, que têm prazo de conclusão de 14 meses. Para marcar o anúncio tão esperado pela comunidade do município, a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e a secretária-adjunta Zilá Breitenbach estiveram na escola na segunda-feira (7/4).

Entre os diversos trabalhos que serão realizados, estão a recuperação do telhado, de pisos, de paredes, de pinturas, da escada e da rampa de acesso à quadra de esportes, a substituição de janelas, de portas e de vidros danificados e manutenções das redes elétrica e lógica. A obra é responsabilidade da Cetus Construtora e tem fiscalização da 3ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Estrela.

A escola está sendo atendida pela contratação simplificada, modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios escolares. Nesse sistema, implantado a partir de março de 2024 pela SOP, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas. Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma. Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um “catálogo” à disposição da SOP, com prazos muito menores em relação aos processos anteriores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

A escola está sendo atendida pela contratação simplificada, modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios escolares -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP

Atualmente, pela contratação simplificada, o governo investe R$ 59,9 milhões em 65 demandas de 59 escolas. As reformas fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato. Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da contratação simplificada e de outros processos, já foram concluídas 392 obras em 350 escolas, para as quais foram destinados R$ 117,1 milhões.