Suspeito de envolvimento com pornografia infantil é preso em Tenente Portela.

Na manhã desta terça-feira, 8 de abril, uma ação coordenada entre a Delegacia de Polícia de Tenente Portela e a Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Santo Ângelo resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com crimes relacionados à Pornografia infanto-juvenil no município de Tenente Portela.

A operação foi fruto de uma investigação minuciosa conduzida pelas equipes policiais, que vinham monitorando a atuação do indivíduo, identificado por envolvimento no crime de pornografia infanto-juvenil.

O cumprimento do mandado de prisão aconteceu de forma simultânea com outras diligências, visando aprofundar as investigações e identificar se há outros envolvidos ou vítimas.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança em proteger os direitos das crianças e adolescentes e combater, com rigor, crimes que violam a dignidade e a integridade de grupos vulneráveis.

As delegacias envolvidas ressaltam que a cooperação entre unidades especializadas é fundamental para o êxito das operações e para a repressão de delitos tão graves quanto os que envolvem a exploração sexual infantil.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado e outras informações poderão ser divulgadas conforme o andamento do inquérito.