Prisão Há 42 minutos Suspeito de envolvimento com pornografia infantil é preso em Tenente Portela. O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado e outras informações poderão ser divulgadas conforme o andamento do inquérito.

Prisão Há 3 horas Mulher é presa por tráfico de drogas em Tiradentes do Sul Durante a ação, foram localizadas e apreendidas 25,6 gramas de cocaína, 44,9 gramas de maconha

Prisão Há 3 horas Homem é preso preventivamente em investigação que apura homicídio em Palmeira das Missões Foi cumprido mandado judicial de prisão preventiva, havendo a prisão de um homem, com 22 anos, sem antecedentes policiais