Homem é preso preventivamente em investigação que apura homicídio em Palmeira das Missões

Foto de 14ª DPRI - Polícia Civil do Rio Grande do Sul / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (07), policiais civis da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, cumpriram mandados judiciais de prisão preventiva e de ingresso, busca e apreensão expedidos pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Palmeira das Missões.

Na ocasião, foram cumpridos, nos bairros Pedro Scariot e Portela, na Cidade de Palmeira das Missões, dois mandados judiciais de busca e apreensão, sendo apreendidas porções de cocaína e petrechos indicativos de traficância. Ainda, foi cumprido mandado judicial de prisão preventiva, havendo a prisão de um homem, com 22 anos, sem antecedentes policiais.

As ordens judiciais foram representadas pela Autoridade Policial em procedimento policial que apura o crime de homicídio, ocorrido no dia 13 de março de 2025, na Praça Paulo Ardenghi, Centro da Cidade, quando a vítima, Felipe Pimentel da Silva foi atingida por golpes de faca, após desentendimento ocorrido entre as partes.

A ação policial foi decorrente de trabalhos investigativos e de inteligência policial, bem como de diligências realizadas no decorrer na investigação. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.