Homem armado tenta assaltar comércio e é desarmado pela vítima em Guarani das Missões

Um assalto à mão armada mobilizou a Brigada Militar na tarde desta segunda-feira (07) em Guarani das Missões, na Região Noroeste do Estado. A ação criminosa ocorreu por volta das 17h45, em um estabelecimento comercial situado na esquina da Avenida São Miguel com a Rua Ijuí.

De acordo com informações preliminares, um homem invadiu o local portando uma arma longa e anunciou o assalto. O proprietário do comércio, mantendo a calma, entregou uma quantia em dinheiro ao criminoso. No entanto, ao perceber uma oportunidade, reagiu e conseguiu desarmar o suspeito.

O autor do crime, que não utilizava máscara durante a ação, foi identificado como morador da localidade de Esquina Ipiranga, no município de Senador Salgado Filho. Ele é conhecido na região por ser usuário de entorpecentes.

Conforme o tenente-coronel Edilson Della Flora Góes, logo após o ocorrido, a Brigada Militar iniciou buscas na região. Após diligências, os policiais localizaram e prenderam o suspeito.

A ocorrência foi registrada e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.