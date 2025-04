Governador anuncia mudanças no secretariado

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta segunda-feira (7/4), alterações em sua equipe de governo, com destaque para mudanças no primeiro escalão da gestão. O deputado estadual Edivilson Brum assumirá a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, substituindo Clair Kuhn. Para a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, o novo titular será o ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom, que sucede Luiz Henrique Viana. Já a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas passa a integrar o governo como secretária extraordinária de Relações Institucionais.

Além dessas mudanças, o ex-prefeito de Dom Pedrito Mário Augusto de Freire Gonçalves será o novo secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia — cargo que estava vago.

“Agradeço aos que deixam suas funções pelo trabalho e dedicação ao nosso governo e ao povo gaúcho. Aos que assumem, desejo êxito nessa nova missão. São lideranças com experiência, compromisso público e sensibilidade para os desafios que enfrentamos. Seguimos trabalhando com responsabilidade para entregar resultados à população”, destacou Leite.

Confira os novos integrantes da equipe:

Edivilson Brum – Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação

Edivilson foi presidente da Sulgás e da Companhia Regional de Mineração -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Deputado estadual em primeiro mandato, Edivilson Brum foi prefeito por duas vezes em Rio Pardo. Iniciou a carreira política como vereador e foi presidente da Câmara Municipal do município. Presidiu a Companhia de Gás do Estado do RS – Sulgás – e a Companhia Regional de Mineração (CRM), foi assessor da presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Gabinete do Ministério da Agricultura.

Jorge Pozzobom – Secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo

Pozzobom tem atuação na área criminal da advocacia, em gestão pública e articulação institucional -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Natural de Santa Maria, foi prefeito do município por dois mandatos. Também é ex-deputado estadual e ex-vereador de sua cidade natal. Advogado formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem atuação na área criminal da advocacia, além de uma trajetória voltada à gestão pública e à articulação institucional, com foco em segurança e cidadania. Como parlamentar, fez parte da subcomissão da Assembleia para o Sistema Prisional. Também foi membro do Conselho Penitenciário da OAB-RS.

Paula Mascarenhas – Secretária Extraordinária de Relações Institucionais

Vice-prefeita durante a gestão de Eduardo Leite em Pelotas, Paula atuará na interlocução do governo -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Foi prefeita de Pelotas por dois mandatos, além de vice-prefeita durante a gestão de Eduardo Leite. Doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), é professora na instituição de ensino e está licenciada. Atuará na interlocução do governo e no apoio estratégico à governança.

Mário Augusto de Freire Gonçalves – Secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia

Mário tem experiência em gestão municipal, articulação regional e políticas de desenvolvimento -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Ex-prefeito de Dom Pedrito por dois mandatos e vice-presidente da Famurs, tem experiência em gestão municipal, articulação regional e políticas de desenvolvimento.