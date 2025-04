Vice-governador vistoria início das obras de duplicação da ERS-786, em Tramandaí

O vice-governador Gabriel Souza esteve no Litoral Nortenesta segunda-feira (7/4), onde vistoriou as obras de duplicação na ERS-786 (avenida João de Magalhães), que começaram em 31 de março, com investimento de R$ 15,2 milhões. Gabriel anunciou que o Estado ainda vai investir R$ 2 milhões em melhorias na avenida Fernandes Bastos. O titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, e o prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques, acompanharam a agenda, que incluiu ainda uma vistoria nas obras de pavimentação asfáltica da avenida Perimetral.

Os recursos para a duplicação da ERS-786, entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030 são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Selt. O projeto da duplicação foi elaborado quando Gabriel era secretário de Planejamento do município em 2013. Ele falou sobre a importância da rodovia para o desenvolvimento e a segurança da mobilidade na região.

“É uma melhoria para o futuro da cidade, dos municípios vizinhos e também para o futuro do nosso Estado. A duplicação vai ser fundamental para a mobilidade dos moradores dos municípios da região, em especial dos estudantes. Quando concluída a obra, o local certamente não vai parecer mais o mesmo lugar. É uma obra que não se mede por metro cúbico ou metro quadrado. Ela se mede pelos benefícios entregues às pessoas que vão usufruir dos resultados dela”, avaliou.

A duplicação será de um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro. Do valor total investido, R$ 14,2 milhões serão repassados pelo Daer e R$ 1 milhão pela prefeitura. “Esses investimentos demonstram o comprometimento do governo do Estado com a infraestrutura e com a malha viária. Parcerias como essa, entre o Estado e o município de Tramandaí, certamente vão impulsionar ainda mais a economia e o turismo na região do Litoral Norte”, afirmou Costella.

As obras incluem ciclovia, sistema de drenagem, travessias para pedestres e iluminação de LED. Juarezinho destacou que o apoio do governo estadual para a realização de obras estruturantes no município é fundamental para o desenvolvimento local. "A duplicação da RS-786 é uma obra histórica para Tramandaí. Estamos falando de uma via que é fundamental para a mobilidade da nossa cidade, especialmente no acesso à zona sul, uma das regiões que mais cresce. Com a duplicação, vamos garantir mais segurança, fluidez no trânsito e qualidade de vida para quem mora aqui e para quem nos visita”, projetou.

Gabriel também anunciou a liberação de R$ 2 milhões para a recuperação da Avenida Fernandes Bastos. As intervenções serão realizadas pelo Daer e caberá à administração municipal identificar os pontos prioritários que precisam de melhorias no pavimento.

O vice-governador também vistoriou as obras da avenida Perimetral, que receberá asfalto entre a avenida Minas Gerais e a rua São Paulo por meio de convênio entre o governo do Estado e a prefeitura. O Estado, através do Programa Pavimenta irá investir R$ 1,6 milhão na obra, com contrapartida de R$ 677 mil do município.

-Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Saúde no Litoral

O vice-governador, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou a renovação do contrato com o Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas) para gerir o Hospital de Tramandaí pelos próximos cinco anos. O contrato prevê um valor de repasse anual de R$ 63,9 milhões, sendo R$ 38,7 milhões em incentivos estaduais.

Em Xangri-lá, Gabriel Souza participou da inauguração da Unidade de Tratamento Intensivo e do setor de Hemodinâmica do Hospital Life Plus. Por meio de um convênio com o governo do Estado, o hospital irá atender pacientes pelo Sistema Único de Saúde em algumas especialidades médicas.