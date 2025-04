CEVS emite alerta epidemiológico para dengue e chikungunya

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES), emitiu alerta epidemiológico conjunto sobre a circulação dos vírus e aumento de casos das duas arboviroses no Estado. O documento visa reforçar as medidas de vigilância epidemiológica nos serviços de saúde.

A dengue e a chikungunya têm em comum o mesmo vetor de transmissão: o Aedes Aegypti. De acordo com o alerta foi confirmado um novo caso autóctone (sem histórico de viagem) de dengue do sorotipo 3 em Ijuí. Um homem de 72 anos apresentou sintomas característicos da doença em 22 de março. O caso foi confirmado pelo LACEN/RS em 27 de março.

O sorotipo 3 é uma das quatro categorias de dengue em circulação no Brasil. Os sintomas tipo 3 são iguais aos demais: febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira, náuseas e dores musculares e articulares. Já havia sido detectado o sorotipo 3 da dengue em um caso importado em Porto Alegre, e, posteriormente, em casos autóctones em Sapucaia do Sul. Agora, a detecção desse sorotipo em outra região crítica acende um alerta para a possibilidade de propagação ampliada do vírus no Estado.

Orientações para a população

- Eliminar focos de proliferação do mosquito em suas residências e locais de trabalho.

- Buscar atendimento médico em caso de sintomas suspeitos de dengue ou chikungunya.

- Evitar automedicação, principalmente com medicamentos que possam agravar os sintomas.

- Fazer uso de medidas de proteção individual (repelentes, roupas de manga comprida, mosqueteiro) e coletivas (inseticidas, repelentes de ambientes, tela em janelas e portas, e raquete elétrica).

