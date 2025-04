Justiça torna réu mulher de Frederico Westphalen envolvida em homicídio no litoral gaúcho

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) contra a companheira e o enteado de Milton Prestes da Silva, de 55 anos. Com a decisão, mãe e filho passam a ser réus na ação penal que apura a morte do homem.

A vítima teve o corpo esquartejado, carbonizado e colocado em um freezer em Balneário Quintão, no Município de Palmares do Sul, no litoral Norte do Estado. O assassinato ocorreu em 27 de fevereiro, contudo, o corpo do homem foi encontrado somente no dia 4 de março.

A denúncia foi aceita pelo juiz Rogério Kotlinsky Renner, de Palmares do Sul. Na mesma decisão, ele deferiu o pedido de conversão da prisão temporária de Ana Alice da Rocha, 48 anos, a então companheira da vítima, em preventiva. Já o filho dela, de 24 anos e que não teve o nome divulgado, teve a prisão mantida.

Ana Alice foi presa em 8 de março, após passar dias foragida, enquanto o filho dela foi detido na mesma noite em que o corpo de Milton Prestes da Silva foi encontrado.

A denúncia

A dupla foi denunciada por homicídio qualificado por motivo torpe em razão de desavenças envolvendo questões patrimoniais. Também por dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi morta na própria casa, com golpes de arma branca.

Segundo as autoridades, os autores do crime se prevaleceram de relações domésticas, de coabitação e hospitalidade para praticar o homicídio.

Ambos também foram denunciados por ocultação de cadáver, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime, e fraude processual, uma vez que alteraram o local do assassinato e usaram o cartão e o automóvel da vítima na fuga.

