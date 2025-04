Associação Portelense é eliminada da Copa das Regiões de Futebol Feminino

Depois de perder, em casa por 1 a 0, a partida de ida da semifinal, a Associação Portelense precisava reverter a desvantagem para tentar seguir na Copa das Regiões de Futebol Feminino 2024/25.

Entretanto, o jogo de volta disputado na tarde do domingo (6/4) em Três Passos terminou empatado. A representação de Tenente Portela saiu vencendo – o placar de 1 a 0 levaria o duelo para as cobranças de pênaltis. Porém, o time do Combinados conseguiu igualar o marcador no segundo tempo.

O resultado de 1 a 1 garantiu a equipe três-passense na decisão da competição. O outro finalista é o Flamengo de Crissiumal, que eliminou o São Jorge de Redentora nas penalidades.

