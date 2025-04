1º Desafio em Conscientização ao Autismo reúne atletas e comunidade em Frederico Westphalen

Frederico Westphalen foi palco de um evento especial neste domingo, 6 de abril de 2025, com a realização do 1º Desafio em Conscientização ao Autismo, promovido pelo Sesc. A atividade ocorreu na Praça da URI e reuniu atletas, famílias e apoiadores da causa do autismo em um ambiente de inclusão, saúde e solidariedade.

O evento esportivo contou com corridas de 3 km e 5 km, abertas a participantes a partir dos 14 anos. As provas tiveram caráter participativo e também competitivo, com premiação para os cinco primeiros colocados em cada categoria.

Todos os atletas que concluíram o percurso receberam medalhas de participação, como forma de valorização do esforço e incentivo ao esporte.

Foto: Valmir Pressi

Os Portelenses Valmir Pressi e John Marcel de Almeida terminaram a prova em 2° e em 3° lugar respectivamente na categoria de 46 a 55 anos.

Foto: Eder Mauricio Szerwieski

Já a portelense Érica Zerwieski ficou em 1° lugar na categoria feminina.

Além das corridas, o Desafio ofereceu uma programação recheada de atividades recreativas e serviços gratuitos, voltados especialmente ao público infantil e às famílias.

Entre as atrações, o público pôde desfrutar de erva-mate e água quente para o chimarrão, pipoca, pintura facial, amostras de açaí e até cortes de cabelo gratuitos para crianças autistas, reforçando o compromisso do evento com a inclusão social e o bem-estar de todos.

As inscrições para o Desafio foram realizadas previamente através do site do Sesc, e a adesão foi considerada um sucesso pelos organizadores.

Foto: Eder Mauricio Szerwieski

O evento teve como objetivo principal promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de incentivar a prática esportiva e o convívio comunitário em um ambiente acolhedor.

A iniciativa reforça o papel do esporte como ferramenta de transformação e inclusão, e marca uma importante ação de sensibilização no mês em que se celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2 de abril).

A expectativa é de que o evento entre para o calendário anual do município, ampliando cada vez mais sua visibilidade e impacto social.