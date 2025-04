Dataside anuncia Douglas Romão como novo CTO

A Dataside, empresa especializada em soluções de dados e IA, no Brasil, acaba de anunciar a nomeação de Douglas Romão como seu novo Chief Technology Officer (CTO). A chegada de Douglas neste trimestre, com a missão de liderar toda a frente de tecnologia e inovação, marca um importante passo para a empresa.

Com uma trajetória de mais de 18 anos no mercado de tecnologia, especialmente com soluções Microsoft, Douglas traz consigo uma vasta experiência em desenvolvimento de soluções, consultoria, arquitetura e criação de produtos escaláveis. Seu histórico inclui a participação na fundação do PMOtto.ai, o primeiro chatbot inteligente focado em Gestão de Projetos.

Antes de ingressar na Dataside, Douglas construiu uma sólida carreira com atuação internacional. Em 2017, iniciou a expansão de sua empresa para o mercado exterior, desenvolvendo projetos em países como Dinamarca, Alemanha, Austrália e Estados Unidos. Em 2021, passou a integrar o time da Fellowmind, uma das líderes no mercado do Norte Europeu, onde focou na criação de soluções para aplicações de negócio, gestão de projetos e inteligência artificial, residindo na Dinamarca por quase um ano.

"Estou muito entusiasmado em assumir a posição de CTO na Dataside," declara Douglas Romão. "Minha missão é impulsionar a melhoria contínua em todas as áreas tecnológicas da empresa, desenvolver produtos e soluções inovadoras e escaláveis, e garantir que a Dataside esteja sempre na vanguarda da tecnologia. A experiência que adquiri no mercado internacional será fundamental para agregar valor e trazer novas perspectivas para a organização."

O reconhecimento de Douglas como Microsoft Most Valuable Professional (MVP) desde 2017, tanto em Office Apps and Services quanto atualmente em Business Applications, reforça sua expertise e influência no ecossistema Microsoft. Ele também é autor do livro "Microsoft 365 Fundamentals Guide" e tem outro lançamento previsto para 2025, além de ser um palestrante ativo em eventos técnicos no Brasil e no exterior.

“A Dataside tem como premissa a constante inovação a serviço dos clientes. Acreditamos que a vasta experiência e a visão estratégica de Douglas serão fundamentais para garantir que continuemos nessa trajetória nos próximos anos”, afirma Caio Amante, CEO da Dataside.