Falece Elizete da Costa Leite, a querida Maninha, aos 43 anos

É com profundo pesar que a comunidade de Tenente Portela recebe a notícia do falecimento de Elizete da Costa Leite, carinhosamente conhecida como Maninha, ocorrido na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 5h, no Hospital de Caridade de Ijuí (HCI). Aos 43 anos, Maninha parte deixando uma imensa rede de amigos, familiares e conhecidos que sempre admiraram sua força, simpatia e o carinho com que tratava todos ao seu redor.

Moradora muito querida e respeitada, Maninha enfrentava um delicado problema de saúde e vinha lutando bravamente, contando com o apoio constante da comunidade. Durante seu período de internação, diversas campanhas solidárias foram organizadas por amigos e familiares nas redes sociais, por meio de vaquinhas online, com o objetivo de arrecadar fundos para custear o tratamento médico.

Infelizmente, mesmo com todos os esforços, Maninha não resistiu. Sua partida deixa uma lacuna irreparável e um sentimento de tristeza profunda entre aqueles que a conheceram.

Neste momento de dor, a família informa que as arrecadações seguem abertas, porém com um novo objetivo: ajudar a custear as despesas do funeral. Com a solidariedade que sempre marcou sua trajetória, familiares e amigos pedem que, quem puder, colabore. “Perdemos essa batalha, mas a família ainda precisa de todos. Qualquer ajuda será bem-vinda.”

A despedida de Maninha será marcada não apenas pelo luto, mas pela lembrança de uma mulher forte, querida e envolvida com a vida comunitária, que lutou com dignidade até o fim. Atos fúnebres na Funerária Engler.

Vaquinha online clique aqui: