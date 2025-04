Homem é encontrado morto com braços e pernas amputados em ponte entre Bananeiras e São João, em Redentora

Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo, 6 de abril, com os braços e pernas amputados, sob a ponte que liga Bananeiras a Missão no município de Redentora. A vítima, que teria entre 20 e 25 anos, foi localizada por moradores da região, que acionaram imediatamente as autoridades policiais.

Segundo informações extraoficiais, o homem seria um indígena residente na Linha São Paulo, na Terra Indígena do Guarita. A Polícia Civil já está no local realizando os procedimentos de praxe e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do crime.

As autoridades reforçam o pedido para que qualquer informação sobre o caso seja repassada, de forma anônima, através do Disque Denúncia.

Em breve mais informações