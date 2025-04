Criança morre em acidente no interior de Três Passos

Uma criança entre 12 anos morreu em um acidente de trânsito no interior de Três Passos na tarde deste sábado (05).

O sinistro ocorreu na localidade de Lajeado Três Passos próximo ao campo do Guarani, e envolveu uma caminhonete e uma motocicleta. A criança conduzia a motocicleta. O condutor da caminhonete de 24 anos foi atendido pela unidade do SAMU.

As forças policiais foram acionadas, assim como a perícia que irá apurar as causas do acidente.

Os jogos da Taça da Amizade de Três Passos foram cancelados devido a esta tragédia.