Soluções digitais impulsionam o planejamento logístico em regiões críticas

Tecnologia Há 11 horas Mercado de desenvolvimento Full Stack no Brasil vive momento de expansão O mercado para desenvolvedores Full Stack está em alta no Brasil e no mundo. Esses profissionais dominam tanto o front-end quanto o back-end, crian...

Tecnologia Há 12 horas Canon do Brasil apresenta inovações para o mercado audiovisual na NAB Show 2025 Empresa destaca tecnologias de imagem para cinema, broadcast e streaming no evento global de mídia e entretenimento