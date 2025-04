CEO da POL e PROMAD fará segunda participação no podcast PG on Air

Joel Rosenbaum, CEO da Publicações Online (POL) e PROMAD, será o convidado do PG on Air, podcast voltado ao setor jurídico no Brasil, no dia 04 de abril, onde compartilhará conselhos para brasileiros que desejam estudar nos Estados Unidos.

Neste episódio, Joel trará orientações, reflexões e recomendações para estudantes que sonham em estudar nos Estados Unidos. Com base em sua trajetória como ex-aluno de Harvard e Stanford, ele abordará temas como:

Principais etapas para se candidatar a universidades e programas de pós-graduação nos Estados Unidos;

Obstáculos enfrentados por estudantes internacionais e formas de superá-los;

Dicas para acesso a bolsas de estudo, obtenção de vistos e alternativas de apoio financeiro;

Diferenças culturais e acadêmicas entre os sistemas educacionais do Brasil e dos EUA;

Benefícios profissionais de estudar no exterior e como aproveitar a formação internacional na carreira jurídica.

Com anos de experiência em cargos de liderança nos setores financeiro, tecnológico e jurídico — além de uma forte conexão com os ambientes jurídicos e empresariais do Brasil e dos EUA — Rosenbaum traz uma perspectiva única para estudantes e profissionais que desejam investir em uma formação internacional.

“Estudar nos Estados Unidos pode ser uma experiência transformadora, abrindo portas para oportunidades globais e crescimento pessoal. Mas, o processo pode ser complexo e estar preparado faz toda a diferença. Estou animado em participar do PG on Air para compartilhar insights e conselhos práticos que podem ajudar os brasileiros a trilhar essa jornada com mais segurança” diz Joel.

O episódio será publicado no dia 04 de abril nas plataformas do PG on Air e os interessados poderão acessar o podcast na íntegra.