Tragédia em Imigrante: acidente com ônibus deixa ao menos sete mortos e dezenas de feridos

Uma grave tragédia abalou o município de Imigrante, no Vale do Taquari, na manhã desta sexta-feira, 4 de abril. Um ônibus que transportava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sofreu um acidente por volta das 11h15min, resultando na morte de ao menos sete pessoas e deixando outras 26 feridas.

O grupo seguia para uma atividade técnica em um cactário localizado na cidade de Imigrante, quando, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, o veículo perdeu o controle e tombou. O ônibus levava 35 ocupantes, entre eles o motorista, dois professores e estudantes do curso de Paisagismo, com idades entre 18 e 60 anos.

Equipes de resgate foram mobilizadas imediatamente após o acidente. As vítimas foram atendidas por ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros e helicópteros da Brigada Militar, sendo encaminhadas a hospitais da região.

O Hospital Ouro Branco, de Teutônia, recebeu o maior número de feridos: 17 ao todo, com quatro deles em estado grave.

Já o Hospital Bruno Born, de Lajeado, acolheu três vítimas: o estudante Emerson Andrade dos Santos, de 25 anos, a professora Marília Milani, da UFSM, e uma mulher ainda não identificada.

O Hospital de Estrela também participa do atendimento às vítimas, com seis pacientes recebidos. Desses, cinco apresentam estado clínico estável, incluindo o motorista do ônibus, de 42 anos. Um homem de 35 anos encontra-se em estado grave.

A Universidade Federal de Santa Maria, consternada com a tragédia, deve se pronunciar oficialmente ainda nesta sexta-feira, prestando solidariedade às famílias das vítimas e anunciando luto oficial. O governo do Estado também acompanha o caso, e uma força-tarefa está sendo mobilizada para investigar as causas do acidente e prestar apoio aos envolvidos.

A tragédia reacende o debate sobre as condições de segurança no transporte de estudantes em atividades acadêmicas externas, além de provocar comoção em todo o Rio Grande do Sul. As próximas horas serão decisivas para o estado de saúde dos feridos, enquanto familiares, amigos e colegas aguardam com angústia novas informações.