Seguro cyber é alternativa para empresas do país

A digitalização trouxe eficiência e agilidade para os negócios, mas também aumentou os riscos de ataques cibernéticos. Segundo um relatório da IBM Security, divulgado pela CNN Brasil, o custo médio de um vazamento de dados no país em 2023 foi de R$ 6,7 milhões, evidenciando a necessidade de proteção.

Nesse contexto, ganham destaque modalidades como o “seguro cyber”, solução estratégica para uma empresa mitigar prejuízos financeiros e reputacionais. É o que ressalta Maria Eduarda Oliveira, especialista em seguro cyber na Genebra Seguros, que explica os principais aspectos dessa proteção.

“O seguro cyber, também conhecido como RC Cyber ou seguro de riscos cibernéticos, é uma proteção voltada para empresas que desejam se resguardar contra incidentes digitais”, explica Oliveira.

A busca por seguro contra ataque hacker cresceu 12,7% entre janeiro e junho de 2024, com uma arrecadação de R$ 110,6 milhões, conforme balanço da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), repercutido com exclusividade pela CBN Globo. Já na série histórica iniciada em 2020, a alta é ainda maior: chega a 512,4%.

De acordo com a especialista da Genebra, as coberturas variam de acordo com as seguradoras, entretanto a cobertura básica cobre reclamações, honorários de peritos e processos decorrentes de vazamento de dados.

“Entre os principais riscos cobertos, estão vazamento de dados (clientes, colaboradores, fornecedores), ataques de hackers (ransomware, phishing, DDoS), extorsão cibernética e roubo de identidade e fraudes digitais, além de custos com recuperação de sistemas e interrupção de negócios”, lista.

Quais são as principais pautas de cibersegurança em 2025?

Os ataques digitais estão cada vez mais sofisticados. De acordo com um estudo realizado pela Sophos e compartilhado pela TI Inside Online, a “persistência dos ataques de ransomware”, “uma nova era de ataques à IA (Inteligência Artificial)” e a “vulnerabilidades na cadeia de suprimentos” devem ser as três principais pautas de cibersegurança em 2025.

“Cada vez mais, ganham destaque no país golpes financeiros (fraudes em transações digitais) e ataques a cadeias de suprimentos (fornecedores vulneráveis)”, complementa. Oliveira alerta: “Empresas que lidam com grandes volumes de dados sensíveis, startups de tecnologia, instituições de saúde e consultorias jurídicas são alvos frequentes. O seguro cyber ajuda a reduzir os impactos desses ataques”, afirma.

Quem precisa de um seguro cyber?

Segundo a especialista em seguro cyber na Genebra Seguros, qualquer empresa que utilize meios digitais está exposta a riscos, mas alguns setores são mais vulneráveis:

E-commerces e fintechs (dados financeiros);

Hospitais e clínicas (prontuários médicos);

Escritórios de advocacia (documentos sigilosos);

Indústrias com sistemas IoT (risco de sabotagem digital).

“A contratação de um seguro cibernético é uma consideração importante para diversas organizações, especialmente aquelas que dependem de dados digitais e tecnologia em suas operações”, reforça a especialista.

Suporte jurídico e resposta a incidentes

Além da cobertura financeira, muitas apólices oferecem suporte jurídico em casos de vazamento de dados, como assessoria em notificações obrigatórias (LGPD), defesa em processos judiciais e negociação em casos de extorsão.

“Algumas seguradoras oferecem suporte jurídico em caso de vazamento de informações sigilosas. Esse benefício é crucial, pois lida com aspectos legais complexos e dispendiosos”, destaca a porta-voz da Genebra.

Importância do seguro cyber em 2024 nunca foi tão alta, diz especialista

Com o aumento da obrigatoriedade à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), empresas que sofrem vazamentos podem enfrentar multas de até 2% do faturamento, como destaca o portal Agência Senado. Além disso, a reputação de um negócio pode ser severamente afetada.

Oliveira finaliza: “Nos dias atuais, a relevância do seguro cibernético nunca foi tão alta. Ele protege dados sensíveis, mitiga perdas financeiras e garante a continuidade dos negócios. Para indivíduos, também oferece segurança contra fraudes e roubo de identidade”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.genebraseguros.com.br/