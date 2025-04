Evento debaterá Inteligência Artificial, ESG e Diversidade

Nos dias 13 e 14 de maio, o Centro de Eventos da AMCHAM, em São Paulo, sediará o Congresso Nacional de ESG, que terá como tema central "Liderança Visionária - Conectando Sustentabilidade, Diversidade e Inteligência Artificial". O evento reunirá especialistas, executivos, acadêmicos e representantes de diversos setores para debater desafios e oportunidades nessas áreas.

A programação inclui palestras e painéis sobre temas como transição energética, energias renováveis, crédito de carbono, mudanças climáticas, cidades sustentáveis, governança corporativa, diversidade e inclusão, saúde mental e bem-estar, além do impacto da inteligência artificial no ESG.

O evento também discutirá regulamentações e tendências, com destaque para os preparativos para a COP 30. O Congresso visa proporcionar um espaço para troca de experiências e análise do cenário atual e futuro da sustentabilidade no Brasil.

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis em: www.congressodeesg.org.br.