Colisão entre caminhão e ônibus na BR-386 deixa dois feridos em Seberi

Por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (04), um acidente de trânsito foi registrado no km 49 da BR-386, em Seberi, envolvendo um caminhão e um ônibus.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência, o ônibus seguia no sentido Seberi–Frederico Westphalen, enquanto o caminhão trafegava na direção oposta. Por motivos ainda desconhecidos, os veículos colidiram lateralmente, fazendo com que ambos atravessassem para as faixas contrárias.

Os motoristas, que eram os únicos ocupantes dos veículos, sofreram apenas ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, sendo encaminhados ao Hospital Pio XII, em Seberi.

A PRF segue investigando as causas do acidente.