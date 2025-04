Gurias do Yucumã Flamengo apresentam novo técnico para temporada 2025

A equipe feminina Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, está oficialmente sob nova direção técnica. Em entrevista concedida à Rádio Província FM nesta sexta-feira (4), o diretor Ildo Scapini, acompanhado da atleta Amandinha, apresentou à comunidade o novo comandante da equipe: Anderson Morgado.

Com um currículo de peso, Anderson traz à equipe uma bagagem internacional e nacional significativa. O profissional integrou a comissão técnica do time feminino do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Também acumula experiências pelo América-RJ e dois anos de atuação na Espanha, destacando-se por seu olhar técnico e formação voltada ao futebol feminino.

Ildo Scapini, Anderson Morgado e Amanda Santos em visita a Rádio Província.

O novo treinador chega com a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado por Tiago Rodrigues, ex-técnico da equipe, que faleceu tragicamente no dia 19 de março em um acidente de trânsito na rodovia que liga Tenente Portela a Três Passos. Tiago havia sido anunciado para seu retorno ao comando do time poucos dias antes do acidente, em 13 de março, e sua perda causou grande comoção entre atletas, diretoria e torcedores.

Apesar da dor da despedida, a diretoria das Gurias do Yucumã segue firme no propósito de fortalecer o projeto e já confirmou junto à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) a participação no Campeonato Gaúcho Feminino 2025. Como parte da preparação, uma seletiva será realizada no dia 1º de maio, visando a formação do elenco que representará o clube no estadual.

Com a chegada de Anderson Morgado, a expectativa é de que a equipe ganhe ainda mais qualidade técnica e competitividade, reforçando o protagonismo das Gurias do Yucumã no cenário do futebol feminino gaúcho.