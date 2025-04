Mulher morre após colisão entre carro e caminhão na BR-386 em Boa Vista das Missões

Vítima de 33 anos era passageira no automóvel e faleceu no local (Foto: Divulgação | PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o GM Celta, com placas de Cerro Grande/RS, trafegava por uma estrada vicinal e ao ingressar na BR-386 provocou a colisão transversal com o caminhão emplacado em Canguçu/RS.

A mulher – de 33 anos e natural de Palmeira das Missões – que era passageira do automóvel faleceu no local. O motorista de 39 anos sofreu lesões e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões.

O caminhoneiro de 33 anos e natural de Canguçu saiu ileso. Segundo a PRF, ele realizou o teste do bafômetro e apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O acidente de trânsito ocorreu na tarde da quinta-feira (3/4) em Boa Vista das Missões – distante cerca de 30 quilômetros de Palmeira das Missões.

Devido ao trabalho pericial para apontar as causas da colisão transversal, a equipe da PRF manteve a pista parcialmente bloqueada.

