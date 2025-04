Dataside participa do Microsoft MVP Global Summit em Seatlle

Entre os dias 25 e 28 de março, dois especialistas da Dataside, empresa brasileira especializada em soluções de dados e IA, participaram do exclusivo Microsoft MVP Global Summit em Seattle. O evento anual reúne MVPs e RDs de todo o mundo para contato direto com as equipes de produto da Microsoft.

Douglas Romão e Renato Romão, especialistas em Copilot, Inteligência Artificial e aplicações de negócios, foram convidados pela Microsoft para receber informações em primeira mão sobre novidades e melhorias, além de fornecer feedback sobre suas experiências e as demandas do mercado.

"Participar do MVP Summit é crucial para influenciadores e especialistas técnicos como nós", explica Douglas Romão. "Temos a oportunidade de contribuir diretamente com o desenvolvimento das tecnologias Microsoft que utilizamos e de antecipar as tendências para nossos clientes".

Renato Romão complementa: "O Summit nos permite alinhar nossas estratégias com os futuros lançamentos da Microsoft, especialmente em áreas como Copilot e Azure AI. Essa imersão nos prepara para oferecer soluções ainda mais inovadoras".

Além das sessões técnicas, o evento promoveu networking e troca de experiências entre MVPs e a Microsoft. Douglas Romão e Renato Romão destacaram a importância de levar o feedback da comunidade e dos clientes brasileiros diretamente para a Microsoft.

"Nosso objetivo é fortalecer a comunidade técnica brasileira, trazendo informações relevantes e preparando todos para o futuro das tecnologias Microsoft", afirma Douglas Romão. "Essa experiência se traduz em soluções mais eficientes e inovadoras para nossos clientes".

Renato Romão finaliza: "É um prazer estar aqui, trocando experiências e reforçando nosso compromisso com a excelência técnica e o alinhamento com a estratégia da Microsoft".

Este é o segundo ano de participação de Douglas Romão e Renato Romão no MVP Global Summit, que se sentem reconhecidos no ecossistema Microsoft por seu compromisso contínuo com a inovação e a comunidade.