Empresa cearense de cibersegurança expande atuação e quer faturar R$ 30 milhões

A Trust Control, empresa cearense de cibersegurança, está expandindo sua atuação para São Paulo. Com a aquisição da Beon Security, do setor de segurança cibernética, a Trust abre sua primeira operação em terras paulistas. Os gestores da Trust projetam ampliar a participação no mercado nacional e incrementar seu faturamento: a estimativa é que o braço paulista da empresa aumente o faturamento da empresa neste ano para R$ 30 milhões no total, sendo R$ 6 milhões vindos da nova operação. Altevir Ferezin Jr, diretor regional da Trust Control, estará à frente das operações em São Paulo.

“Já tivemos outras oportunidades de abrir esse mercado em São Paulo, mas, na época, entendemos que não era o momento. Hoje, estamos em uma nova fase de expansão das operações e surgiu essa oportunidade para nos estabelecermos na maior capital do Brasil, e na Região Sudeste como um todo”, afirmou Alberto Jorge, CEO da Trust Control.

Atualmente, a Trust Control possui uma base de 160 clientes ativos, com a projeção de crescimento de 45% para o ano de 2025, considerando que 20% virão de São Paulo. Estima-se uma aquisição de 15 novos clientes em São Paulo, nos próximos 12 meses.

Algumas soluções serão agregadas ao atual portfólio de serviços da Trust Control, como o Mobile App Security, o Anti Ransomware e o API Security. Entre os clientes relevantes ativos da Beon que a Trust Control assume estão: KardBank, Matrix Energia e Grupo Kantar (proprietária do IBOPE).

Durante a transação, a Trust contou com a visão de colaboradores que já estavam em São Paulo, escolhendo com critério a maneira de entrar no mercado paulista. “Contamos com pessoas que já estão inseridas no mercado, que já têm alguma experiência e negócios em andamentos, que trouxemos para dentro da Trust. Sabemos que o início de uma operação também tem os desafios, mas a nossa expectativa é que ao longo desse primeiro ano já estejamos colhendo os resultados”, avaliou Alberto Jorge.

A Beon Security tinha cerca de dois anos de atuação em São Paulo, oferecendo uma variedade de soluções em cibersegurança, atendendo clientes de diversos segmentos. “A equipe dessa empresa já havia conquistado uma boa visibilidade no mercado, especialmente no relacionamento com os CISOs, que são os responsáveis pela segurança cibernética das empresas. Já chegaremos a São Paulo com uma boa base de clientes”, projeta o CEO da Trust Control. “Nesse primeiro momento, vamos focar nossa atuação em clientes de porte médio, que tenham entre mil e 10 mil dispositivos em seu ambiente”, completou Alberto Jorge.