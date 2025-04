União Frederiquense vai estrear no Gauchão A2 em Bento Gonçalves

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela da primeira fase do Gauchão Série A2 deste ano. A competição começará no próximo mês e terá a participação de 16 equipes.

O União Frederiquense irá estrear jogando contra o Esportivo em Bento Gonçalves, na data de 17 ou 18 de maio. A primeira partida em Frederico Westphalen será no dia 24 ou 25, quando enfrentará o Glória de Vacaria.

Houve alteração na fórmula de disputa em relação aos anos anteriores. Em 2025, os 16 clubes formam uma chave e se enfrentarão em turno único, classificando-se os oito melhores.

Os últimos dois colocados serão rebaixados para o Gauchão Série B do próximo ano. A partir das quartas de final, os cruzamentos ocorrerão em duelos de ida e volta. O campeão e o vice garantem vaga na elite do futebol do Rio Grande do Sul em 2026.

Tabela do União Frederiquense na primeira fase

- 1ª Rodada (17 ou 18/5)

Esportivo x União-FW

- 2ª Rodada (24 ou 25/5)

União-FW x Glória

- 3ª Rodada (28 ou 29/5)

União-FW x Veranópolis

- 4ª Rodada (31/5 ou 1º/6)

Futvida x União-FW

- 5ª Rodada (7/6 ou 8/6)

União-FW x Lajeadense

- 6ª Rodada (11/6 ou 12/6)

Brasil-Far x União-FW

- 7ª Rodada (14/6 ou 15/6)

União-FW x Real

- 8ª Rodada (18/6 ou 19/6)

Aimoré x União-FW

- 9ª Rodada (21/6 ou 22/6)

Passo Fundo x União-FW

- 10ª Rodada (28/6 ou 29/6)

União-FW x Santa Cruz

- 11ª Rodada (5/7 ou 6/7)

Gramadense x União-FW

- 12ª Rodada (12/7 ou 13/7)

União-FW x Novo Hamburgo

- 13ª Rodada (19/7 ou 20/7)

União-FW x Bagé

- 14ª Rodada (26/7 ou 27/7)

Inter-SM x União-FW

- 15ª Rodada (30/7)

União-FW x Gaúcho

